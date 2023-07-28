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Официант рестобара в Астане брал оплату у посетителей на свой счет

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Июля 2023, 21:36
Официант рестобара в Астане брал оплату у посетителей на свой счет Фото: pexels.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официанту удавалось присваивать деньги посетителей рестобара целый месяц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.

32-летний официант рестобара в Астане обманным путем завладел денежными средствами в сумме 440 тысяч тенге. Мужчина, обслуживая посетителей, производил расчет клиентам через личный мобильный банкинг.

Официант присваивал денежные средства клиентов в течение месяца, пока аферу не заметила администратор, которая сообщила в полицию.

«В отношении работника рестобара проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество». Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.


Астана   Борьба с преступностью   МВД РК   Общество   Мошенничество  
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