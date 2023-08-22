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    Официальный визит Президента Казахстана во Вьетнам завершен

    22 Августа 2023, 14:18

    ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - Завершился официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Социалистическую Республику Вьетнам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. Официальный визит Главы государства начался в понедельник с возложения цветов к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина.

    Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и встретился с Председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ.

    Далее Президент РК посетил музей военной истории во Вьетнаме.

    В рамках официального визита Главы государства во Вьетнам заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным и министром промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг Зиеном был подписан межправительственный План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества на 2023-2025 гг.

    В этот же день было опубликовано совместное коммюнике об итогах официального визита Президента Республики Казахстан в Социалистическую Республику Вьетнам.

    Сегодня Президенты Казахстана и Вьетнама посетили керамическую деревню в провинции Хайзыонг. Также Касым-Жомарт Токаев осмотрел производственный комплекс Goertek, посетил производственную площадку компании Hyosung Financial System Vina и провел встречу с главой делегации депутатов Нацсобрания провинции Бакнинь.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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