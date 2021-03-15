НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт Президента Казахстана Аkorda.kz запущен в новом формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

«Обновлены дизайн и структура официального сайта, появилась возможность проводить онлайн-трансляции, что особенно актуально в условиях пандемии. На главной странице сайта размещены ссылки на официальный аккаунт Главы государства Касым-Жомарта Токаева в социальной сети Twitter, а также на страницу пресс-службы Президента в сети Facebook. Значительно модернизированы технические характеристики сайта: обновлена платформа, в результате повышена производительность веб-сайта, ускорилось время генерации страницы для показа конечному пользователю, выполнен переход на современные фреймворки, что позволило обеспечить гибкость и скорость работы внутренних компонентов сайта, баз данных и программных кластеров», - написал в Facebook Берик Уали.

Как отметил пресс-секретарь Президента РК, новости Совета безопасности будут публиковаться в новом разделе, также улучшен механизм предоставления архивной информации.

Ранее сайт Президента Казахстана обновлялся в 2015 году.