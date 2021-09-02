Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Официальный комментарий Минобороны касательно пожара на складе в Жамбылской области

    2 Сентября 2021, 00:28

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Министерство обороны предоставило официальный комментарий по сообщениям в СМИ касательно пожара на складе в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Воинская часть, где произошел пожар на складе инженерных боеприпасов, входит в состав регионального командования «Юг».

    С 2016 по май 2021 года командиром воинской части был Серик Байсакалов. Приказом министра обороны подполковник Серик Байсакалов был уволен из рядов Вооруженных Сил по достижению предельного возраста – ему исполнилось 48 лет. Фактически Байсакалов был исключен из списков части 29 июля 2021.

    В июне комиссия регионального командования провела передачу временного исполнения дел и должности командира начальнику штаба части майору Аслану Бахытжанову. Есть соответствующий приказ командира части №109 от 21 июня 2021 г. В настоящее время компетентными органами проводится установленная процедура спецпроверки и оформления специального допуска кандидата на назначение штатного командира части.

    С началом пожара штатная пожарная команда воинской части немедленно приступила к его тушению до прибытия пожарных расчетов, а также было сообщено в ДЧС по Жамбылской области.

    В дальнейшем, согласно действующим правилам тушения пожара, утвержденным приказом министра внутренних дел от 26 июня 2017 года № 446, непосредственное руководство тушением пожара осуществляется прибывшим на пожар старшим должностным лицом гарнизона противопожарной службы. Руководитель тушением пожара на принципах единоначалия управляет личным составом, участвующим в выполнении задач по тушению пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами.

    Для этого у пожарной службы ДЧС должны быть сведения обо всех пожароопасных объектах, находящихся в населенном пункте.

    По вопросу обнаружения в одном из дворов домов в Байзакском районе фрагментов боеприпасов. Министерством обороны непригодные для использования боеприпасы передаются в подведомственную организацию Министерства индустрии и инфраструктурного развития АО «Казтехнологии». Затем АО «Казтехнологии» проводит процесс промышленной утилизации боеприпасов, извлекая и уничтожая взрывоопасные вещества, содержащиеся в них. Только после этого лом от боеприпасов выставляется на реализацию уполномоченным на это АО «Казтехнологии» через электронную торговую площадку gosreestr.kz. Обнаруженные корпуса и гильзы от снарядов - это металлолом, полученный после утилизации боеприпасов и реализованный частному предприятию посредством торгов на электронной площадке. Они не представляют никакой опасности для окружающих. Данный металлолом был приобретен ТОО «Бактияр-Group» в конце марта 2021 года согласно договору со склада ломметаллов АО «Казахтехнологии» в городе Арыс Туркестанской области.

    Из Арыси на склад в Жамбылской области артиллерийские боеприпасы – снаряды, ракеты, не перевозились. Из Арыси на этот склад перевезена лишь часть ранее нетронутых пожаром инженерных боеприпасов, аналогичных хранившимся на складе в Жамбылской области.

    На данном складе хранение артиллерийских боеприпасов не осуществлялось.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Взрывы в Жамбылской области
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Как госфинансирование и организация труда помогли минимизировать риски от природных пожаров
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    5 Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге