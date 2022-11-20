Официально жалоб не поступало - глава ТИК Алматы

20 Ноября 2022, 14:47

20 Ноября 2022, 14:47

Официально жалоб не поступало - глава ТИК Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Алматы Жанна Асанова на брифинге сообщила, что в избирком официально жалоб со стороны жителей мегаполиса не поступало, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К полудню явка избирателей в Алматы составила 16,9%. По словам Жанны Асановой, все наблюдатели находятся на связи с территориальной избирательной комиссией, а также мониторят жалобы избирателей.

Председатель ТИК также дала пояснения касательно различных публикаций в социальных сетях. Например, житель Алматы написал пост о том, что проголосовал сегодня на избирательном участке №502 в микрорайоне Калкаман, но прежде ему сказали, что его нет в списке. Хотя с его слов недавно от банковского приложения ему приходило уведомление о том, где находится его участок. На месте от алматинца приняли заявление о включении в список избирателей и выдали бюллетень. Жанна Асанова объяснила, как такое могло произойти.

«Мы разъясняли то, как формируются списки избирателей и каким образом могут возникнуть коллизии во время голосования. Бывает, что у отдельных избирателей происходит перемена места жительства за 20 дней до дня голосования. Бумажные списки распечатываются и передаются на избирательные участки, в этот период могут возникнуть изменения: человеку может исполниться 18 лет, гражданин может поменять прописку», - сообщила Жанна Асанова.

Несмотря на случающиеся опечатки в бумажных списках, на всех избирательных участках есть уникальная возможность внести избирателя в электронную базу данных. Что и произошло в ситуации с алматинцем, проголосовавшем на участке №502. Его конституционное право было соблюдено.

Также Жанна Асанова прокомментировала информацию якобы произошедшую на участке №369, где со слов авторов одного из Telegram-каналов, члены избирательной комиссии выдавали бюллетени без подписи представителя избирательной комиссии.

«Я хочу напомнить статью 20-1, где все замечания со стороны наблюдателей должны обосновываться документально. Если нарушения зафиксированы и будут получены жалобы, мы отреагируем», - ответила Жанна Асанова.

В ходе пресс-конференции Жанне Асановой задали вопрос, имеют ли право ограничивать движение наблюдателей на избирательных участках. Со слов журналистов такие ситуации якобы происходили на участках №354, 257, 369, 121.

«Институт наблюдения – элемент демократии, поэтому все участники избирательного процесса работают вместе для того, чтобы помочь реализовать право каждого избирателя. На практике некоторые наблюдатели начинают вести себя как проверяющие. Здесь поведенческие нормы играют большую роль. Если председатель избирательного участка видит, что наблюдатель журналист или сам избиратель мешает процессу выборов, создает конфликтные ситуации, он вправе сделать замечание», - пояснила спикер.

«Если участник избирательного процесса не реагирует на замечание, то председатель комиссии имеет право его удалить. На данный момент таких случаев не происходило. Поступала информация от отдельных наблюдателей, что их работе мешают. Создавать помехи может скопление голосующих. В таких случаях нужно помнить, что у каждого на избирательном участке есть свои права», - отметила Асанова.

Она попросила граждан прежде чем сообщать о нарушениях в соцсетях, лучше удостовериться, является ли это нарушением или нет, нарушаются ли права и так далее.

Также председатель ТИК ответила на сообщение о том, что на одном из участков наблюдателей не пускают в туалет. По ее словам, в одной из школ, где находится данный участок, произошло засорение канализации, в результате чего туалет перестал работать. Проблему устранили в течение часа.

Жанна Асанова также опровергла информацию о начале голосования раньше времени на участке №105 и об отсутствии уголка для голосования людей с инвалидностью на участке №137.

Ранее глава ТИК Алматы объяснила низкую явку алматинцев на выборах.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах.

По состоянию на 12:00 на выборах Президента РК проголосовали около 40% граждан.