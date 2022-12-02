Официально около 1,5 млн казахстанцев страдают от повышенного давления

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане на диспансерном учете находятся около 1,5 млн больных артериальной гипертензией. При этом потенциальный охват медицинской помощью больных составляет менее 50%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время на диспансерном учете находятся около 1,5 млн больных артериальной гипертензией, которая является ключевым фактором риска преждевременной смерти от таких грозных осложнений, как инфаркт миокарда и инсульт. Вместе с тем, по международным данным оценочная распространенность артериальной гипертензии в странах с аналогичным Казахстану уровнем дохода составляет 31,5%, что применительно ко взрослой популяции нашей страны должно составить порядка 3,5 млн пациентов. То есть, потенциальный охват медицинской помощью больных с артериальной гипертензией составляет менее 50%», - сказала депутат Сената Парламента РК Акмарал Альназарова во время выступления на правительственном часе.

По ее словам, также имеются проблемы и в охвате пациентов амбулаторной лекарственной терапией. Фактически в 2021 году каждому уникальному пациенту с артериальной гипертензией было выписано в среднем лишь 2 рецепта на антигипертензивные препараты за 12 месяцев. Это, как отметила депутат, позволяет утверждать, что большинство этих пациентов не получают необходимой постоянной терапии.

«Соответственно ожидаемого эффекта на снижение смертности такая терапия не оказывает. Существующий механизм централизованного закупа не оставляет больному выбора рецептурных лекарств, и как следствие у большинства пациентов низкая приверженность лечению», - пояснила Акмарал Альназарова.

Депутат подчеркнула, что смертность от болезней системы кровообращения в Казахстане занимает лидирующую позицию. Сердечно-сосудистые заболевания приводят к ранней инвалидизации или смерти, а их лечение требует значительных затрат. Более 40 тысяч человек страна теряет ежегодно.

Ранее сообщалось, что потребление соли в Казахстане в 4 раза превышает рекомендованную ВОЗ безопасную норму.



