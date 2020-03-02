Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Официально объявлены следующий соперник «Канело», дата и место боя

    2 Марта 2020, 07:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) Эдди Рейносо рассказал, с кем и когда проведет следующий бой его подопечный, сообщает Sports.kz.

    Как и ожидалось, соперником «Канело» станет чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBO, британец Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО). Бой состоится на выходных, приуроченных к традиционному мексиканскому празднику Синко де майо.

    «Канело» проведет свой следующий бой 2 мая. Мы будем драться с Сондерсом. Это случится в Лас-Вегасе» — заявил Рейносо.
    Ожидается, что в сентябре Альварес в третий раз сразится с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров