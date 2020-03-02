Официально объявлены следующий соперник «Канело», дата и место боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) Эдди Рейносо рассказал, с кем и когда проведет следующий бой его подопечный, сообщает Sports.kz.

Как и ожидалось, соперником «Канело» станет чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBO, британец Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО). Бой состоится на выходных, приуроченных к традиционному мексиканскому празднику Синко де майо.

«Канело» проведет свой следующий бой 2 мая. Мы будем драться с Сондерсом. Это случится в Лас-Вегасе» — заявил Рейносо.

Ожидается, что в сентябре Альварес в третий раз сразится с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).













