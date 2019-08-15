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    Официально объявлено о следующем бое Головкина за титул чемпиона мира

    15 Августа 2019, 23:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Официально объявлена дата боя казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина затитул чемпиона мира по версии IBF всреднем весе, сообщает Sports.kz.

    Поединок состоится 5-го октября на арене «Мэдисон СкверГарден» в Нью-Йорке. В бою за вакантный титул IBF соперником казахстанскогобоксера станет украинец Сергей Деревянченко. Об этом Деревянченко сообщил всвоем Instagram.


    IBF санкционировала бой Головкин — Деревянченко завакантный титул после лишения Сауля «Канело» Альвареса пояса организации.

    Напомним, свой предыдущий бой Головкин так же провел наарене «Мэдисон Сквер Гарден», где в четвертом раунде нокаутировал канадца СтиваРоллса.



    Автор:

    Ринат Дусумов

    Социальная поддержка Головкин
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