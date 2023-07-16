Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Официально объявлено о переходе Месси в клуб Бекхэма

    16 Июля 2023, 01:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Интер Майами» официально представил своего звездного новичка — аргентинского нападающего Лионеля Месси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Пресс-служба американского клуба опубликовала в Instagram видео с участием Месси.

    До перехода в «Интер Майами» Лионель Месси выступал за французский «ПСЖ». Сейчас сайт Transfermarkt.de оценивает игрока в 35 миллионов евро.

    >

    3 июня ФК «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Лионеля Месси свободным агентом. Позже стало известно, что аргентинский нападающий Лионель Месси перейдет в клуб MLS «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

    За парижан Месси играл с 2021 года. За два сезона в ПСЖ 35-летний форвард провел 58 матчей в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 30 результативных передач.

    Лионель Месси - семикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный - «Золотой бутсы».

    Впервые он стал чемпионом мира, завоевав трофей со сборной Аргентины на прошедшем в Катаре турнире. Его также признали лучшим игроком ЧМ-2022.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Видео Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Криштиану Роналду установил новый рекорд
    Доступность занятий спортом лицам с инвалидностью повысят в Карагандинской области
    Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    Дарын Кулжабаев досрочно победил узбекистанца Афзалбека Бахтиерова
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    3 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    4 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте
    5 Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет