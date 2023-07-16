Официально объявлено о переходе Месси в клуб Бекхэма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Интер Майами» официально представил своего звездного новичка — аргентинского нападающего Лионеля Месси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Пресс-служба американского клуба опубликовала в Instagram видео с участием Месси.

До перехода в «Интер Майами» Лионель Месси выступал за французский «ПСЖ». Сейчас сайт Transfermarkt.de оценивает игрока в 35 миллионов евро.

3 июня ФК «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Лионеля Месси свободным агентом. Позже стало известно, что аргентинский нападающий Лионель Месси перейдет в клуб MLS «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

За парижан Месси играл с 2021 года. За два сезона в ПСЖ 35-летний форвард провел 58 матчей в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 30 результативных передач.

Лионель Месси - семикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный - «Золотой бутсы».

Впервые он стал чемпионом мира, завоевав трофей со сборной Аргентины на прошедшем в Катаре турнире. Его также признали лучшим игроком ЧМ-2022.