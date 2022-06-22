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    Официально объявлено место проведения третьего боя Головкин — «Канело»

    22 Июня 2022, 09:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эдди Хирн раскрыл официальное место проведения третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Поединок примет арена T-Mobile в Лас-Вегасе, именно на ней были предыдущие два противостояния, первое из которых закончилось ничьей, а во втором победу решением судей одержал мексиканец, после чего многие эксперты посчитали данный исход несправедливым.

    Этот бой пройдет в суперсреднем весе, где «Канело» является абсолютным чемпионом мира.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин Бокс
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