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    Официально объявлен следующий бой Геннадия Головкина

    25 Ноября 2020, 10:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стриминговый сервис DAZN официально объявил следующий бой чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он пройдет 18 декабря против непобежденного поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО), в нем казахстанец проведет обязательную защиту титула IBF. Поединок пройдет в отеле-казино Hard Rock Holly в штате Флорида, США.

    Ранее сам Головкин анонсировал поединок в социальных сетях: «Иду к своей цели — рекордной 21-ой защите чемпионских титулов. Скоро увидимся».

    Свой последний на сегодняшний день поединок GGG провел в октябре прошлого года, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.

    Геннадий Головкин высказался о своем бое с поляком Камилом Шереметой, пишет Sports.kz.

    «Это не просто бой. Это поединок с большим смыслом. Я всегда с огромным уважением отношусь ко всем своим соперникам. Я действительно соскучился по боксу, и я хотел провести бой в этом году. Моя цель — в рекордный 21-й раз защитить титул чемпиона мира», — сказал Геннадий.

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    Спорт Головкин
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