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    Официально объявлен бой непобежденного казахстанского нокаутера в США

    21 Июля 2023, 06:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер супертяжелой весовой категории Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) проведет первый бой в США 26 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    34-летний казахстанский боксер-профессионал проведет поединок против 29-летнего нигерийского спортсмена Эфе Аджагба, который в 18 боях одержал 17 побед при одном поражении.

    Поединок между Жаном Кособуцким и Эфе Аджагба пройдет 26 августа в Тулсе (штат Оклахома).

    Отметим, что для казахстанского боксера данный бой станет дебютным в Соединенных Штатах Америки. До этого Жан Кособуцкий проводил поединки в Беларуси, Украине, России, ОАЭ и Германии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Бокс Боевые искусства
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