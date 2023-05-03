Официально анонсирован бой Жана Кособуцкого с лучшим молодым супертяжем в мире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель промоутерской компании Top Rank Боб Арум анонсировал бой казахстанского боксера-супертяжа Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) и американца Джареда Андерсона (14-0, 14 КО), который состоится 1 июля в Толедо (штат Огайо, США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Джаред Андерсон — гордый сын Толедо, и мы очень рады привезти Top Rank и ESPN в «Стеклянный город». С тех пор, как Джаред стал профессионалом, мы нацелились на Толедо как на место проведения боев. Сейчас он лучший молодой супертяжеловес в мире, и настало время привести «настоящего большого ребенка» домой. Жан Кособуцкий сам по себе свирепый панчер, и я ожидаю остросюжетного боя перед шумной, аншлаговой толпой в Хантингтон-центре», — сказал Боб Арум.



