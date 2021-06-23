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    Офицеры Нацгвардии прибыли служить в Павлодарскую область

    23 Июня 2021, 22:12

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Нацгвардию в Павлодарскую область прибыли служить 28 офицеров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «28 молодых лейтенантов были назначены на первичные должности младших офицеров, в основном это командиры взводов и заместители командира роты по воспитательной и социально-правовой работе», - сообщил начальник пресс-службы

    регионального командования «Шыгыс» Нацгвардии Казахстана Багдат Амангельды.

    По его словам, выпускники военного вуза пополнили состав воинских частей Павлодарского, Усть-Каменогорского и Семейского гарнизонов. Вчерашние курсанты военных учебных заведений стали полноценными командирами, в подчинении которых находится личный состав: не только солдаты срочной службы, но и военнослужащие по контракту. По прибытии молодых офицеров​ в региональном командовании «Шыгыс» Национальной гвардии прошёл учебно-методический сбор, где молодые офицеры повышали навыки по своим специальностям.

    «Они получили и совершенствовали свои знания, умения и методические навыки по организации и проведению занятий по боевой подготовке¸ по организации боевой службы караулов, войсковых нарядов, воспитательной работы во взводах, изучили руководящие документы по служебно-боевой деятельности подразделений, - отметил Б. Амангельды. - Основная цель учебно-методического сбора - это распределение молодых офицеров по воинским частям регионального командования согласно их специальностям, а также указать направления деятельности при работе с личным составом в вопросах обучения и воспитания подчинённых».

    Командующий региональным командованием «Шыгыс» Рустем Акбалин, заместители командующего встретились с молодыми лейтенантами, поделились своим жизненном опытом воинской службы и призвали их​ с честью служить во благо Отечества.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Армия
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