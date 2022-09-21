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    Офицеры из Уганды и Туниса поделятся опытом с костанайскими коллегами из УИС

    21 Сентября 2022, 04:04

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Офицеры из Африки приехали в Костанай для обмена опытом в работе с осужденными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Костанайской академии МВД прошел круглый стол с участием делегаций пенитенциарных служб Уганды и Туниса, прибывших для обмена опытом работы в сфере уголовно-исполнительной системы.

    В учебном заведении напомнили, что в 2019 году Казахстан стал участником Глобальной программы ЕС-ООН по противодействию экстремизму и терроризму среди осужденных.

    «В данной программе Костанайской академией достигнуты положительные результаты по обучению и повышению квалификации тюремного персонала и служб пробации, обеспечивающих дерадикализацию осужденных и их возвращение в общество», - сообщили в академии.

    На мероприятии была презентована уголовно-исполнительная система Казахстана и ее кадровое обеспечение. Гости из Туниса и Уганды проинформировали о подготовке сотрудников к работе с осужденными за преступления экстремистской и террористической направленности в их стране, поделились опытом межведомственного взаимодействия в данном направлении работы с осужденными.

    В ходе визита они ознакомились с работой Центра по подготовке специалистов службы пробации, Центра подготовки специалистов УИС по противодействию экстремисткой идеологии, встретились с магистрантами и докторантами академии.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Пенитенциарная система Африка
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