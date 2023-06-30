Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Офицеру не нужно было убивать моего сына – мать французского подростка, застреленного полицией

    30 Июня 2023, 09:42

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Французскому полицейскому, застрелившему 17-летнего подростка Нахеля, и тем самым спровоцировавшего массовые беспорядки по всей Франции, было предъявлено обвинение в убийстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Полицейский, стрелявший в Нахеля, извинился перед его семьей, находясь под стражей. Его адвокат Лоран-Франк Льенар заявил, что он «раздавлен» произошедшим.

    В данным момент полицейский находится под стражей в связи с убийством подростка, произошедшим недалеко от Парижа еще во вторник. 17-летний Нахель М. был застрелен в упор, когда попытался скрыться от полиции во время проверки дорожного движения.

    Муния, мать Нахеля, заявила телеканалу France 5, что она не винит всю полицию, а только лишь офицера, который произвел смертельный выстрел, убивший ее сына.

    «Я не виню полицию», — заявила Муния, добавив, что полицейскому «не нужно было убивать моего сына».

    «Он увидел лицо араба, маленького ребенка, и захотел отнять его жизнь», — заявила Муния.

    Ранее она провела марш в память о своем сыне, заявив, что он «моя жизнь, мой лучший друг». В видео, размещенном в Интернете, она сказала, что ее 17-летний ребенок был ее единственным ребенком.

    Убийство Нахеля вызвало гнев французской общественности и привело к вспышкам насилия и столкновениям с полицией, которые длятся во Франции вот уже третью ночь.

    В третью ночь беспорядков протестующие были арестованы в Лилле и Марселе.

    В городе Нантер, где погиб подросток, огромный пожар охватил первый этаж здания, где расположен местный банк.

    На видео и фотографиях в социальных сетях также видны горящие в нескольких местах кучи мусора.

    Автобусы и трамваи в Париже и в регионе прекратили работу в 21:00 по местному времени. В некоторых пригородах объявлен комендантский час в ночное время. Транспортное сообщение также было нарушено в городах Лилль и Тур.

    Около 40 000 полицейских были направлены для поддержания порядка по всей Франции.

    В настоящее время Министерство внутренних дел сообщает, что по всей стране арестовано не менее 421 человека. Как передает Le Figaro, 242 из них произошли в районе Большого Парижа. Большинству арестованных от 14 до 18 лет.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Франция Видео Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан получил приглашение на Олимпийские игры в Париже
    Казахстанцы впервые примут участие в конкурсе сыров во Франции
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    4 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    5 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте