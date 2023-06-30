Офицеру не нужно было убивать моего сына – мать французского подростка, застреленного полицией

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Французскому полицейскому, застрелившему 17-летнего подростка Нахеля, и тем самым спровоцировавшего массовые беспорядки по всей Франции, было предъявлено обвинение в убийстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Полицейский, стрелявший в Нахеля, извинился перед его семьей, находясь под стражей. Его адвокат Лоран-Франк Льенар заявил, что он «раздавлен» произошедшим.

В данным момент полицейский находится под стражей в связи с убийством подростка, произошедшим недалеко от Парижа еще во вторник. 17-летний Нахель М. был застрелен в упор, когда попытался скрыться от полиции во время проверки дорожного движения.

Муния, мать Нахеля, заявила телеканалу France 5, что она не винит всю полицию, а только лишь офицера, который произвел смертельный выстрел, убивший ее сына.

«Я не виню полицию», — заявила Муния, добавив, что полицейскому «не нужно было убивать моего сына».

«Он увидел лицо араба, маленького ребенка, и захотел отнять его жизнь», — заявила Муния.

Ранее она провела марш в память о своем сыне, заявив, что он «моя жизнь, мой лучший друг». В видео, размещенном в Интернете, она сказала, что ее 17-летний ребенок был ее единственным ребенком.

Убийство Нахеля вызвало гнев французской общественности и привело к вспышкам насилия и столкновениям с полицией, которые длятся во Франции вот уже третью ночь.

В третью ночь беспорядков протестующие были арестованы в Лилле и Марселе.

В городе Нантер, где погиб подросток, огромный пожар охватил первый этаж здания, где расположен местный банк.

На видео и фотографиях в социальных сетях также видны горящие в нескольких местах кучи мусора.

Автобусы и трамваи в Париже и в регионе прекратили работу в 21:00 по местному времени. В некоторых пригородах объявлен комендантский час в ночное время. Транспортное сообщение также было нарушено в городах Лилль и Тур.

Около 40 000 полицейских были направлены для поддержания порядка по всей Франции.

В настоящее время Министерство внутренних дел сообщает, что по всей стране арестовано не менее 421 человека. Как передает Le Figaro, 242 из них произошли в районе Большого Парижа. Большинству арестованных от 14 до 18 лет.