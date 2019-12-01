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    «Офицерский бал» среди полицейских прошел в Карагандинской области

    1 Декабря 2019, 13:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Жезказган состоялся первый в республике «Офицерский бал» среди полицейских. Это красочное мероприятие было приурочено к Году молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вечер начался с торжественной церемонии выхода участников бала, дамы в вечерних платьях, а кавалеры в парадных формах. Они скользят по паркету под музыку Шопена, Баха и Моцарта. Полонез сменяется мазуркой. Молодые лейтенанты в этот вечер показали, что работа полицейского – это не только дисциплина и выправка, но ещё и грация. Парадные мундиры, отглаженные воротнички, бальные платья и причёски чуть-чуть не по уставу. Это мероприятие приурочили к Году молодежи, и участвовали в нем 48 офицеров.

    «Здесь присутствуют полковники, офицеры, ветераны органов внутренних дел. Я считаю, что вальс молодых офицеров нам необходим для поднятия имиджа полицейских, а также для поднятия патриотизма. Мы впервые проводим бал молодых офицеров среди полицейских. И мне очень приятно видеть наших коллег девушек в таких красивых нарядах. Я считаю, что «Офицерский бал» станет нашей доброй традицией, и в нем с каждым годом будут принимать участие все больше молодых офицеров», - отметил заместитель начальника Управления кадровой политики ДП Карагандинской области подполковник полиции Ринат Суттибаев.

    Лейтенанты готовились к этому вечеру полтора месяца. Всё это время они изучали танцевальные движения. 24 пары словно профессиональные танцоры двигались по паркету плавно и уверенно.

    На балу офицеров молодые лейтенанты исполнили патриотические песни. Также на мероприятие приняли участие группа барабанщиц «Звезды Улытау» и школа искусств города Жезказган с постановкой балета «Щелкунчик».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область МВД РК Силовые структуры Год молодежи
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