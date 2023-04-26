Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Офицеров запаса призвали на учебно-воинские сборы в Астане

    26 Апреля 2023, 22:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше ста жителей столицы – офицеров запаса направлены на учебно-воинские сборы. Военнообязанные зачислены в столичную бригаду территориальной обороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со сыслкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    До призыва они прошли медицинское освидетельствование на годность к воинской службе. После проверки явки на плацу столичного департамента по делам обороны военнообязанный состав был отправлен в воинскую часть 99255.

    «Учебные воинские сборы проводятся с целью подготовки и переподготовки мобилизационных ресурсов. В соответствии с законодательством призыву подлежат военнообязанные запаса в возрасте до 60 лет, годные по состоянию здоровья. На период проведения воинских сборов за ними сохраняется место работы, занимаемая должность, а также выплачивается среднемесячная заработная плата», – рассказал об условиях призыва на сборы начальник отдела мобилизационного планирования департамента по делам обороны подполковник Рахат Жолдасбеков.


    В течение десяти дней военнослужащие запаса пройдут подготовку согласно должностям по предназначению, примут участие в мероприятиях боевого слаживания, отработают практические навыки.

    «Я – офицер запаса, окончил военную кафедру в 2017 году. Считаю своим долгом и обязанностью откликнуться на этот призыв. Приобретенные навыки полезно поддерживать. Эти сборы как раз и дают нам такую возможность», – отметил военнообязанный Ержан Болатулы.

    На период воинских сборов военнообязанные обеспечиваются военным имуществом, питанием и медицинским обслуживанием. Военнообязанным, успешно освоившим программу прохождения учебных воинских сборов, будут присвоены очередные воинские звания.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Об обеспечении воинских частей говорили на Военном совете в Караганде
    Армейский спортсмен стал чемпионом страны по гребле на байдарках и каноэ
    ​Ветераны и семьи погибших военнослужащих получат по 120 тысяч тенге к 7 мая в Астане
    Министр обороны Казахстана принял участие в совещании ШОС в Индии
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 «Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
    Новости партнеров