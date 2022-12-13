Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подготовлено постановление Правительства о призыве офицеров запаса на воинскую службу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РК.

Проект нормативного правового акта содержит общее количество офицеров запаса, планируемых к призыву на воинскую службу в 2023 году. В нем также указаны наименования государственных органов, в состав которых планируется призыв.

С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 27 декабря текущего года по ссылке.



