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    Офицерами стали 64 курсанта военного вуза имени Талгата Бегельдинова в Актобе

    2 Октября 2021, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Военном институте Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова состоялся выпуск офицеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Торжественная церемония прошла в парке имени Первого Президента города Актобе. По традиции под встречный марш «Сағадат» на площадь внесли Боевое знамя учебного заведения.

    «В этом году мы подготовили к выпуску 64 офицера летных и инженерных специальностей. Из них 3 выпускника из Кыргызстана. Наши специалисты получили всестороннюю подготовку. Они умеют управлять самолетом, владеют основами эксплуатации систем летательных аппаратов, тактикой ведения воздушного боя», – отметил начальник Военного института Сил воздушной обороны генерал-майор авиации Даурен Косанов.

    В торжественной церемонии принял участие заместитель акима Актюбинской области Руслан Хамбаров. Он поздравил присутствующих со знаменательным событием и вручил диплом с отличием лучшему выпускнику института лейтенанту Артему Немичу.

    По традиции мероприятие завершилось первым офицерским вальсом и торжественным маршем с «монетным дождем».

    «За время обучения институт стал для нас родным домом. Нам дали хорошие знания, но, думаю, на этом учеба не заканчивается. Наши преподаватели всегда говорили, что быть летчиком – значит постоянно учиться и совершенствоваться. Очень горжусь своей профессией», – поделился впечатлениями лейтенант Алекс Жумагулов.

    Военный институт Сил воздушной обороны готовит летчиков и инженеров фронтовой, военно-транспортной, армейской авиации по 11 специальностям. За годы деятельности из стен вуза вышло более трех тысяч выпускников, стоящих на защите воздушных рубежей Казахстана.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Образование Вузы Регионы Минобороны РК Вооруженные силы
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