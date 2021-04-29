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    Офицер Военного института получил взятку от подчиненного в Петропавловске

    29 Апреля 2021, 19:27

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске командира батальона Военного института Нацгвардии РК подозревают в получении незаконного денежного вознаграждения от подчиненного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, сумма взятки составила 30 тысяч тенге. За эту сумму офицер разрешил своему подчиненному выехать за пределы гарнизона вопреки установленному запрету руководством института.

    «Командир батальона изобличен в совершении коррупционного правонарушения в результате комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий. Этот факт стал одним из примеров реагирования Антикоррупционной службы на обращения неравнодушных, сознательных граждан по фактам незаконных действий должностных лиц», - сообщили в пресс-службе.

    Подозреваемый задержан и водворен в ИВС управления полиции Петропавловска.

    Окончательное решение по делу вынесет суд.

    Ранее сообщалось, что в Петропавловске руководителя городского отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии подозревают в получении взятки.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Коррупция Происшествия Регионы
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