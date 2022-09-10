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    Офицер Нацгвардии помог потушить пожар в жилом доме Актобе

    10 Сентября 2022, 23:03

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Военнослужащий воинской части 6655 РгК «Батыс» Нацгвардии заместитель командира второй роты оперативного назначения по воспитательной и социально-правовой работе старший лейтенант Асет Какимов в свободное от службы время помог в тушении горящего жилого дома в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии Республики Казахстан.

    Ночью, 10 сентября текущего года старший лейтенант А. Какимов заметил клубы черного дыма, которые поднимались из окон подъезда соседнего дома. Он незамедлительно сообщил о чрезвычайном происшествии во все экстренные службы, после чего поспешил на помощь.

    Забежав в подъезд, увидел, что огонь был пока что на лестничной клетке второго этажа, начал будить всех соседей для их эвакуации из дома.

    Быстро сориентировавшись, гвардеец стал бороться с возгоранием подручными средствами до приезда огнеборцев.

    Благодаря действиям офицера огонь не распространился на стоящие рядом дома.

    «Я после службы находился дома. И вдруг из своего окна дома я заметил пожар в соседнем доме напротив. Возгорание началось на лестничной площадке дома. Не теряя времени, побежал на место возгорания и первым делом разбудил всех жильцов этого дома. И начал тушение пожара подручными средствами. Прийти на помощь людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях – это долг каждого гражданина», - говорит Асет Какимов.

    Прибывшие на место происшествия сотрудники ДЧС ликвидировали очаг возгорания.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Происшествия Пожар Нацгвардия
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