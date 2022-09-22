Оfftake-контракты и офсетные договоры внедряет Мининдустрии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для обеспечения сбыта готовой продукции и насыщения рынка новыми товарами проводится работа по использованию offtake-контрактов и офсетных договоров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения сбыта готовой продукции и насыщения рынка новыми товарами при участии недропользователей, национальных компаний ведется работа по использованию offtake-контрактов и офсетных договоров. Это тоже нововведение. Такие договоры в природе существуют, но наше законодательство ранее их не регулировало. Сейчас подписано свыше 200 offtake-контрактов. Они будут направлены на локализацию и создание новых производств, а офсетные договоры - на трансферт технологий и привлечение инвестиций», – сказал председатель Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций.

Председатель Комитета пояснил, что offtake-контракты позволяют предприятию понимать, сколько лет оно будет продавать продукцию и инвестировать в долгосрочные проекты. Действующие в настоящее время договоры этого не позволяют, поскольку они заключаются сроком на один год. Оfftake-контракты позволят предприятиям привлекать инвестиции, модернизировать производство.

Ранее сообщалось, что отечественным переработчикам промышленное сырье будет поставляться по льготным ценам.



