Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    ОЭСР подготовит обзор конкурентного права Евразийского экономического союза

    31 Января 2020, 19:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил проведение Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обзора конкурентного права Евразийского экономического союза (ЕЭАС) 30 января в Алматы (Казахстан).

    На протяжении многих лет ОЭСР проводит обзоры конкурентной политики для разных стран вне зависимости от их членства в организации. Европейский союз, Бразилия, Перу, Россия, Казахстан уже получили рекомендации по реформированию, усилению и усовершенствованию своих структур регулирования конкуренции.

    «Сотрудничество с ОЭСР даст нам возможность познакомиться с лучшими мировыми практиками в области конкурентного права, позволит взаимодействовать с международно-признанными экспертами в сфере конкуренции, послужит основанием для участия ЕЭК в работе Комитета по конкуренции ОЭСР» , – отметил член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серик Жумангарин.

    По словам министра ЕЭК, результаты обзора помогут оценить состояние конкурентной политики в ЕАЭС, проверить эффективность действующих институтов регулирования конкуренции, станут хорошим стартом для других направлений сотрудничества в рамках Союза.

    «Более 60% мирового ВВП дает Организация экономического сотрудничества и развития. Совсем недавно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству изучить опыт ОЭСР в сфере развития бизнеса и защиты конкуренции. Соответственно эксперты ОЭСР проведут у нас анализ законодательства. Это значительно улучшит наш бизнес климат, даст возможность развиваться нашему бизнесу. Речь идет о конкуренции внутри ЕАЭС», - добавил спикер.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Экономика ЕАЭС
    Новости по теме
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров