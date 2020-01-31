ОЭСР подготовит обзор конкурентного права Евразийского экономического союза

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил проведение Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обзора конкурентного права Евразийского экономического союза (ЕЭАС) 30 января в Алматы (Казахстан).

На протяжении многих лет ОЭСР проводит обзоры конкурентной политики для разных стран вне зависимости от их членства в организации. Европейский союз, Бразилия, Перу, Россия, Казахстан уже получили рекомендации по реформированию, усилению и усовершенствованию своих структур регулирования конкуренции.

«Сотрудничество с ОЭСР даст нам возможность познакомиться с лучшими мировыми практиками в области конкурентного права, позволит взаимодействовать с международно-признанными экспертами в сфере конкуренции, послужит основанием для участия ЕЭК в работе Комитета по конкуренции ОЭСР» , – отметил член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серик Жумангарин.

По словам министра ЕЭК, результаты обзора помогут оценить состояние конкурентной политики в ЕАЭС, проверить эффективность действующих институтов регулирования конкуренции, станут хорошим стартом для других направлений сотрудничества в рамках Союза.

«Более 60% мирового ВВП дает Организация экономического сотрудничества и развития. Совсем недавно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству изучить опыт ОЭСР в сфере развития бизнеса и защиты конкуренции. Соответственно эксперты ОЭСР проведут у нас анализ законодательства. Это значительно улучшит наш бизнес климат, даст возможность развиваться нашему бизнесу. Речь идет о конкуренции внутри ЕАЭС», - добавил спикер.



