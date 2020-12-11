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    Одну из версий Хартии о беспристрастном и честном наблюдении на выборах представили на всеобщее обсуждение

    11 Декабря 2020, 16:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный деятель, председатель правления «Ассоциация экологических организаций Казахстана», руководитель Республиканской специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации антикоррупционной стратегии РК Айгуль Соловьева разместила на своей странице в Facebook одну из версий Хартии о беспристрастном и честном наблюдении на выборах на всеобщее обсуждение, передает МИА «Казинформ».

    ХАРТИЯ О БЕСПРИСТРАСТНОМ И ЧЕСТНОМ НАБЛЮДЕНИИ НА ВЫБОРАХ

    Исходя из целей и принципов ОБСЕ и Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, мы, участники гражданского общества, взяли на себя ответственность взаимодействовать и сотрудничать со всеми независимыми и международными наблюдателями, а также от различных групп и коалиций настоящим заявлением:

    Подтверждаем значение Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах, установивших, что полномочия на власть должны основываться на волеизъявлении народа.

    Придерживаться принципов объективности, достоверности, открытости, ответственности, гласности, прозрачности, политической нейтральности и профессионализма.

    Признавать соблюдение и совершенствование демократических институтов народного волеизъявления, процедур их реализации, соответствующих Конституции правовым актам страны, основанным на общепризнанных принципах и нормам международного права.

    В целях реализации намерений согласились о нижеследующем:

    • Поддерживать демократические выборы, являющиеся одним из высшего выражения власти и воли народа.

    • Содействовать открытому и гласному характеру выборов, осуществлению защиты избирательных прав и свобод человека и гражданина, общественного и международного наблюдения за выборами.

    • Соблюдать Конституцию Республики Казахстан, выборное законодательство РК и руководствоваться международными актами при осуществлении наблюдения.

    • Обеспечивать право гражданина избирать и быть избранным, закрепленное в Конституции, законах и иных нормативных правовых актах.

    • Уважать работу других организаций независимых наблюдателей, налаживать сотрудничество с ними.

    • Учитывать, что кандидаты не вправе использовать преимущества своего служебного или должностного положения в целях своего избрания.

    • Реагировать на нарушения избирательных прав каждого гражданина.

    • Формировать объективную, точную информацию с документальным подтверждением, достаточным для проверки сообщаемой информации.

    • Проводить в жизнь положения настоящей Хартии для закрепления гарантий организации общественного и международного наблюдения за выборами в Казахстане.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Выборы-2021
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