Одну из улиц в столице полностью перекроют на ремонт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением ремонтных работ на станции Нур-Султан переезд 8, временно будет полностью перекрыт участок улицы Малахова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

О начале работ сообщило управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города, согласно предоставленным данным филиала АО НК «Қазақстан темір жолы» «Акмолинское отделение магистральной сети».

С 00:00 23 июля по 08:00 24 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Малахова от улицы Рахымжана Дуйсенбаева до улицы Сусамыр.