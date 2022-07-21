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    Одну из улиц в столице полностью перекроют на ремонт

    21 Июля 2022, 20:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением ремонтных работ на станции Нур-Султан переезд 8, временно будет полностью перекрыт участок улицы Малахова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    О начале работ сообщило управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города, согласно предоставленным данным филиала АО НК «Қазақстан темір жолы» «Акмолинское отделение магистральной сети».

    С 00:00 23 июля по 08:00 24 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Малахова от улицы Рахымжана Дуйсенбаева до улицы Сусамыр.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Строительство Дороги
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