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    Одну из трасс закроют в Алматинской области из-за строительства БАКАД

    19 Апреля 2022, 13:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В области реализуется проект «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Трасса будет проходить по территории трех районов Алматинской области – Карасайского, Илийского и Талгарского. Протяженность автомобильной дороги вокруг Алматы – 66 километров по I технической категории с шестиполосным движением. Интенсивность движения транспорта составит до 38 тысяч автомобилей в сутки.

    Наряду со строительством автодороги, предусматривается возведение новых мостов, транспортных развязок и эстакад. БАКАД призвана снизить транспортный поток в черте Алматы, уменьшить количество транзитного автотранспорта и улучшить экологическую обстановку. По расчетам специалистов, объездная дорога разгрузит улицы мегаполиса на 60%. «По проекту планируется закрыть автодорогу республиканского значения «Алматы-Шамалган-Узынагаш» на 23 км для строительство кольцевой автомобильной дороги на пересечении поселков Кыргауылды и Райымбек и автодороги «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога». В результате, подъезд к Алматы по «Алматы-Шамалган-Узынагаш» будет затруднен, так как объездные дороги будут проходить по узким улицам Кокдала и Инкарбекова села Кыргауылды, также улицам Суюнбая и Наурыз села Райымбек. Данные ограничения будут со 2 мая по сентябрь этого года предварительно. В связи с чем просим отнестись с пониманием к данной ситуации и заблаговременно планировать маршруты движения», – отметил начальник УАП ДП Алматинской области Нурлан Искаков.

    БАКАД – один из крупнейших инфраструктурных проектов в истории Казахстана. В его реализации примут участие ведущие мировые компании. Завершение БАКАД даст импульс экономики области, потому что будет привлечено около 300 млрд тенге инвестиций. Это даст мультипликативный эффект для малого и среднего бизнеса – развитие придорожного сервиса, транспортно-логистических терминалов вдоль него, а также улучшится доступ к рынкам для промышленных предприятий.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Алматинская область Строительство Транспорт МВД РК Регионы Казахстана Дороги
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