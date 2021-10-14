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    Одну из старейших ТЭЦ модернизируют в Карагандинской области

    14 Октября 2021, 21:41

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – На Балхашской ТЭЦ – одной из старейших в Карагандинской области – идёт расширение мощностей. Это позволит снабжать население города бесперебойным качественным теплом и подключать к центральному отоплению новые объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время рабочей поездки в Балхаш аким области Женис Касымбек проверил работу ТЭЦ, ознакомился с ходом ремонта дорог и жилищным строительством.

    В этом году начаты работы по расширению ТЭЦ. Будет установлен новый, пятый котёл, отвечающий всем экономическим и экологическим требованиям.

    «На ТЭЦ мы установим котлоагрегат Таганрогского котлостроительного завода. Это позволит нам обеспечить дополнительным теплом потребителей, а также надёжность работы станции», – сказал операционный директор БТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» Валерий Истомин.

    В этом году решился вопрос с центральным теплоснабжением микрорайона Конырат. Был построен тепловывод от БТЭЦ протяжённостью 17 км. Благодаря новой теплоцентрали появилась возможность дальнейшего расширения микрорайона.

    В городе проходит масштабная реконструкция магистральных тепловых сетей М1 и М2. Будет заменено 5 км труб, уложенных ещё в 60-х. Сейчас закончен демонтаж трубопровода, заменены 450 м теплосетей. Проект рассчитан на два года. После его завершения балхашцы будут получать качественное тепло и перестанут испытывать проблемы с горячей водой.

    Доложили акиму области и о ремонте дорог.

    «В этом году проводятся работы по среднему ремонту автодорог восьми улиц протяжённостью 7,6 км и строительство двух новых дорог протяжённостью 1 км. На улицах Сатпаева и Иванова никогда не было дорог. Мы провели здесь асфальтирование, обустроили тротуары, подключили освещение. На Сатпаева сделали озеленение», – говорит и. о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша Кабидулла Искандер.

    Во время благоустройства в каждом дворе устанавливают детскую площадку. Сейчас идёт работа на четырёх дворовых территориях.

    На площади Независимости реконструкция сквера. Обновлённую территорию балхашцы смогут оценить уже в следующем году.

    Положительные сдвиги отмечаются и в жилищном строительстве Балхаша. Идёт строительство квартир в рамках программы «Нұрлы жер». В этом году будет сдано 18 тысяч квадратных метров. Крышей над головой обеспечат 130 семей.

    Женис Касымбек посетил строительную площадку таунхауса, многоквартирного жилого дома, в 9-м микрорайоне. Уже в этом году девять многодетных семей получат новое жильё.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Энергетика Карагандинская область Строительство Жилье Модернизация 3.0 Дороги
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