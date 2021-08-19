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Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
19 Августа 2021 14:40
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Улицу Шаляпина временно перекроют в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Крупную улицу будут временно перекрывать из-за дорожно-ремонтных работ.
«В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 19 по 24 августа текущего года с 23:00 часов до 06:00 часов движение автотранспортных средств будет частично перекрыто на участке дороги по улице Шаляпина от улицы Берегового до улицы Щепеткова. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - говорится в сообщении в управления городской мобильности Алматы.
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