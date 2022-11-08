Одну из дорог закрыли для транспорта в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Дорожники ведут активные работы по устранению гололеда на проезжей части, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

«С 22:00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед, резкое понижение температуры воздуха) в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Караганда-Аягоз-Бугаз» км 66-217 — участок от поселка Ботакара до города Каркаралинск», - говорится в сообщении компании.

Ситуация на дороге находится на контроле Карагандинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол».

Ранее жителей восьми регионов Казахстана предупредили о шторме.