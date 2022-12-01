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    Одной из улиц Астаны хотят присвоить имя спасшего людей и погибшего при пожаре Аскара Забикулина

    1 Декабря 2022, 19:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании ономастической комиссии Астаны было принято решение о присвоении имени Аскара Забикулина, спасшего людей и героически погибшего при тушении пожара в столице, улице Е-583, которая расположена в Есильскойм районе в жилом микрорайоне Уркер. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    В этом же районе также есть улицы, названные в честь пожарного Саята Абеева и капитана полиции Газиза Байтасова, который обезвредил территориста, закрыв гранату грудью.

    Кроме того, было предложено присвоить имя Аскара Забикулина специализированной пожарной части № 6, где служил герой; перед учреждением установить бюст. Наряду с этим, принято решение разместить памятное фото Аскара Забикулина на информационной доске в «Парке Спасателей», расположенном по улице А. Пушкина. В парке размещена информация в память о ранее погибших спасателях.

    Предложения, рассмотренные на заседании ономастической комиссии города, будут направлены для рассмотрения на публичные слушания постоянных комиссий маслихата, на рассмотрение Общественного совета Астаны.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении столичных пожарных государственными наградами Республики Казахстан, которые проявили мужество и спасли жизни нескольких человек.

    Аскар Забикулин награжден орденом «Айбын» I степени; командир отделения пожарной части № 10 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аян Кемпиров – орденом «Айбын» III степени.

    По поручению Главы государства семье спасателя Аскара Забикулина были вручены ключи от трехкомнатной квартиры. Квартира передана в частную собственность супруге Аскара. В квартире ведется ремонт с чистовой отделкой и с дальнейшей установкой мебели.

    Семье спасателя Аяна Кемпирова также оказана помощь в погашении ипотеки. Сумма составляет 24 миллиона тенге. Кроме того, семьям Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова погашены кредиты на 6 миллионов тенге.
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