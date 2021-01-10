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    Одной из первых на выборах в Алматы проголосовала известный ученый Асылы Осман

    10 Января 2021, 08:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане проходят выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты. Известный профессор, член попечительского совета «Фонда по развитию государственного языка Асылы Осман стала одной из первых, кто проголосовала на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я с раннего утра приехала голосовать, поскольку являюсь гражданкой своей страны. Я люблю свою страну и землю, подчиняюсь законам, уважаю свой народ. Хочу, чтобы все партии выполнили свои обещания и были всегда вместе с народом. Мы должны молодежь призвать быть патриотами, любить свою страну. Каждый гражданин должен голосовать ради своей страны. Я считаю, что выборы имеют большое значение, а народ верит своим кандидатам», - сказала она.

    Она также призвала всех проголосовать на выборах ради своей страны.

    «Я призываю жителей проголосовать и исполнить свой гражданский долг», - отметила Асылы Осман.

    Асылы Осман — кандидат филологических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК. Заслуженный деятель Казахстана. Кавалер Орденов «Парасат» и «Достык» 2 степени.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы-2021
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