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    Одновременно 2 сложные операции на сердце и желудок провели павлодарские врачи

    18 Ноября 2022, 13:53

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Врачи в Павлодаре провели одновременно 2 сложные операции на сердце и желудок. При подготовке к операции у пациента выявили патологию аортального клапана и злокачественное образование желудка, биопсия подтвердила рак желудка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Две сложные операции на сердце и желудок одномоментно провели врачи Павлодарской области», - сообщили в филиале Фонда социального медстрахования по Павлодарской области.

    По данным источника, хирурги павлодарского кардиоцентра столкнулись с тяжелым случаем, но, несмотря на это, они провели успешную операцию. Пациент поступил в кардиоцентр по рекомендации кардиолога для проведения плановой коронарографии. По результатам обследования медики выявили многососудистое поражение коронарного русла и рекомендовали операцию на открытом сердце.

    «В процессе подготовки к операции при проведении дополнительного обследования были выявлены патология аортального клапана и злокачественное образование желудка. Проведенная биопсия подтвердила рак желудка», - дополнили в филиале фонда.

    Все понимали, что срочно нужно оперировать и сердце, и желудок. Делать каждую операцию по отдельности довольно травматично для пациента и физически, и морально. После каждой операции требуется время на реабилитацию, а значит шансы на успех сокращаются.

    «Учитывая непростую ситуацию, кардиохирурги совместно с врачами-онкологами павлодарского онкодиспансера провели консилиум. Оценив все риски, было решено одномоментно бригадами кардиохирургов и онкологов провести несколько хирургических вмешательств за один общий наркоз», - заявили представители фонда.

    Бригада кардиохирургов под руководством Алмаса Антикеева провела протезирование аортального клапана и аортокоронарное шунтирование. Параллельно бригада онкологов под руководством Ульфата Борамбаева одновременно провела операцию под названием лапароскопическая субтотальная резекция желудка по Бильрот 2 в модификации Гофмейтера-Финстерера.

    «В результате операции одномоментно пациенту полностью удалили опухоль желудка и провели кардиохирургическое лечение – шунтирование и коррекцию клапанной патологии. Пациент уже переведен в отделение, чувствует себя хорошо», - отметили врачи.
    Высокотехнологичная медпомощь была полностью оказана за счет обязательного социального медицинского страхования.

    Фото Фонда социального медстрахования по Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Здравоохранение
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