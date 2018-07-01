Односторонние улицы в «золотом квадрате» Алматы: как изменится движение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В «золотом» квадрате Алматы восемь улиц станут односторонними. В администрации города рассказали, какие преимущества ждут алматинцев от дорожных нововведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До 5 августа движение изменится на Гоголя, Шарипова, Муратбаева, Кабанбай батыра и Карасай батыра. Ранее движение изменилось на Жамбыла, Богенбай батыра и Макатаева. Кроме того, на улицах Гоголя, Макатаева и Кабанбай батыра появятся полосы для общественного транспорта.



«Данная мера позволит сократить конфликтные точки на 50% и снизит транспортную нагрузку на основные магистральные улицы. Одностороннее движение разгрузит центр Алматы от пробок, улучшит маневренность авто и снизит аварийность на дорогах. Плюсы ожидаются и для пассажиров общественного транспорта. Реверсивное движение для автобусов и троллейбусов поможет алматинцам быстрее перемещаться по городу», - сообщили в акимате Алматы.



На новых «односторонках» максимальная разрешенная скорость составит 40 км/ч. Ожидается повышение пропускной способности автотранспорта за счет увеличения средней скорости на 12 км/ч, а время прохождения участка сократится в среднем на 17%.



«Это решение сделает их более безопасными, и, как ни странно, увеличит скорость потока. Сейчас средняя скорость движения транспорта из-за заторов и плотного трафика в городе не превышает 30 км/ч. Наибольшая загруженность наблюдается утром и вечером, когда люди едут на работу, а потом возвращаются домой. Односторонние улицы как раз и распределят существующие транспортные потоки. Это значит, что большинство автомобилистов почти не заметит перемен, а пешеходы, наоборот, ощутят повышение безопасности. По статистике, более 80% людей, попавших под колеса автомобиля на скорости 40 км/ч выживают, а вот при 60 км/ч шанс есть только у каждого третьего», - добавили в администрации города.



В прошлом году одностороннее движение было введено на улицах Шевченко и Курмангазы.



«После того, как Курмангазы стала односторонней, количество ДТП на ней снизилось на 41%. На «новой» Шевченко число автомобильных аварий уменьшилось почти в 4 раза. При этом средняя скорость движения там выросла на 6-8 километров в час, хотя формально порог скорости на Шевченко был снижен», - заключили в ведомстве.



Одни из первых улиц, ставшие односторонними в центре Алматы - Наурызбай батыра и Желтоксан.



















