Односторонней стала улица Макатаева в Алматы
29 Июля 2018 13:00 254
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы часть улицы Макатаева от Калдаякова до Муканова стала односторонней, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Движение транспорта организованно в западном направлении.
Отметим, улица Гоголя также в скором времени станет односторонней. Коммунальные службы уже ведут подготовку, устанавливают дорожные знаки.
Ранее односторонними стали улицы Жамбыла и Богенбай батыра. До конца лета к ним добавятся улицы Гоголя, Шарипова, Муратбаева, Кабанбай батыра и Карасай батыра.
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