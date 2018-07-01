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Односторонней стала улица Макатаева в Алматы

29 Июля 2018 13:00 254
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Односторонней стала улица Макатаева в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы часть улицы Макатаева от Калдаякова до Муканова стала односторонней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Движение транспорта организованно в западном направлении.

Отметим, улица Гоголя также в скором времени станет односторонней. Коммунальные службы уже ведут подготовку, устанавливают дорожные знаки.

Ранее односторонними стали улицы Жамбыла и Богенбай батыра. До конца лета к ним добавятся улицы Гоголя, Шарипова, Муратбаева, Кабанбай батыра и Карасай батыра.

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Ключевые слова: Транспорт, Алматы,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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