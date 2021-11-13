+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 10 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Одностороннее движение вводят еще на одном участке в Нур-Султане

13 Ноября 2021 14:18
Поделиться:
Одностороннее движение вводят еще на одном участке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Движение на участке от ул.Ауезова до ул.Бейбитшилик в Нур-Султане станет односторонним, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Новости по теме
В каких медорганизациях Нур-Султана можно получить вакцину Pfizer
22 пьяных водителя задержали за одну ночь в Нур-Султане В столице задержан неплательщик алиментов с долгом в 2,5 млн тенге ОСМС: за 10 месяцев по г. Нур-Султан поступили 34 млрд тенге

«По ул. Омарова, на участке от ул. Ауезова до ул. Бейбитшилик вводится одностороннее движение с установкой соответствующих технических средств регулирования, что упорядочит движение транспорта. Внедрение одностороннего движения на вышеуказанном участке планируется с 15 ноября текущего года», - сообщили в ДП.

Поясняется, что в связи с реализацией строительства объекта «Реконструкция пешеходных зон и гармоничного, комфортного обустройства на территориях города Нур-Султан» по ул.Омарова, на участке от Казахского музыкально-драматического театра им.К.Куанышбаева до ул.Ауезова, проведены все предусмотренные согласованным проектом работы по усовершенствованию организации дорожного движения, а именно обустройство пешеходной зоны, игровой площадки, фонтана и тд.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Транспорт   #Общество   #Дороги  
Поделиться:
Новости по теме
В каких медорганизациях Нур-Султана можно получить вакцину Pfizer
22 пьяных водителя задержали за одну ночь в Нур-Султане
В столице задержан неплательщик алиментов с долгом в 2,5 млн тенге
ОСМС: за 10 месяцев по г. Нур-Султан поступили 34 млрд тенге
Популярное
1 Привитых какой вакциной больше всего среди скончавшихся от коронавируса
2 Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой
3 Можно ли в Алматы проводить новогодние корпоративы
4 Канат Тасибеков: Столица должна быть образцом в развитии казахского языка
5 Опубликован список нарушителей режима самоизоляции в Нур-Султане
6 1220 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Читайте также
Воспитанники спортинтерната устроили дедовщину ученикам младших классов в Степногорске
В каких медорганизациях Нур-Султана можно получить вакцину Pfizer
Привитых какой вакциной больше всего среди скончавшихся от коронавируса
Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой
Можно ли в Алматы проводить новогодние корпоративы
Канат Тасибеков: Столица должна быть образцом в развитии казахского языка
Опубликован список нарушителей режима самоизоляции в Нур-Султане
1220 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив