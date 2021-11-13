Одностороннее движение вводят еще на одном участке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Движение на участке от ул.Ауезова до ул.Бейбитшилик в Нур-Султане станет односторонним, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

«По ул. Омарова, на участке от ул. Ауезова до ул. Бейбитшилик вводится одностороннее движение с установкой соответствующих технических средств регулирования, что упорядочит движение транспорта. Внедрение одностороннего движения на вышеуказанном участке планируется с 15 ноября текущего года», - сообщили в ДП.

Поясняется, что в связи с реализацией строительства объекта «Реконструкция пешеходных зон и гармоничного, комфортного обустройства на территориях города Нур-Султан» по ул.Омарова, на участке от Казахского музыкально-драматического театра им.К.Куанышбаева до ул.Ауезова, проведены все предусмотренные согласованным проектом работы по усовершенствованию организации дорожного движения, а именно обустройство пешеходной зоны, игровой площадки, фонтана и тд.