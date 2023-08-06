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    Одного шахтера завалило горной массой на шахте в Карагандинской области

    6 Августа 2023, 13:07

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На шахте «Шахтинская» произошло ЧП. Во время бурения завалило одного работника. Он был доставлен в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел сегодня рано утром на шахте «Шахтинская». 34-летнего работника завалило горной массой во время бурения.

    «6 августа на шахте «Шахтинская» во время бурения анкера с верхней части груди забоя произошло отслоение комка горной массы, которым травмировало проходчика», - сообщили в пресс-службе АО «АрселорМиттал Темиртау».

    Работники звена участка УПР-1 оказали первую помощь проходчику, после чего он был вывезен на поверхность шахты. Затем бригада реанимационно-противошоковой группы доставила пострадавшего в клинику им. Макажанова города Караганды.

    «Пациент поступил с переломом грудины. Состояние стабильное, под наблюдением врачей. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

    На данный момент случай расследуется, добавили в АО «АрселорМиттал Темиртау».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия ЧП на шахте Караганда АрселорМиттал
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