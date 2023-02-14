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    Одного из руководителей финпирамиды «QI Trade Kazakhstan» экстрадировали из Польши в РК

    14 Февраля 2023, 13:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство юстиции Польши удовлетворило запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина «К», разыскиваемого за руководство финансовой пирамидой «QI Trade Kazakhstan» в составе транснациональной организованной группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    «Гражданин «К» подозревается в том, что в период с 2018 по 2020 годы в целях хищения чужого имущества, будучи одним из руководителей финансовой пирамиды, организовал незаконную схему по привлечению денежных вкладов в лжепроекты, создав иллюзию выплат больших процентов. В результате преступных действий участников организованной группы более 1 345 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 6,3 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    После совершения преступлений «К» скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. Сегодня сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел экстрадировали подозреваемого «К» в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.

    В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны. За совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Другие государственные органы Польша Финансовая пирамида Мошенничество
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