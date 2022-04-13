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    15:55, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    Одного из двух пропавших после схода лавины нашли в горах близ Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские спасатели нашли одного пропавшего после схода лавины в районе пика Молодежный, второго ищут при помощи дрона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Спасатели извлекли из снежной массы одного пострадавшего, в сознании, предварительно: вывих плеча. Поиски второго продолжаются. Общее количество сил и средств: 31 человек 8 единиц техники, 2 кинологических расчета, один вертолет, один дрон», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Ранее сообщалось, что в районе пика Молодежный близ Алматы сошла лавина, под которой, предположительно, остались два человека. На поиски вышли спасатели КСП «Туюксу», ДЧС Алматы, РОСО МЧС РК, ГУ «Казселезащита», службы спасения 109.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Главная Алматы Происшествия
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