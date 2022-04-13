Одного из двух пропавших после схода лавины нашли в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские спасатели нашли одного пропавшего после схода лавины в районе пика Молодежный, второго ищут при помощи дрона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спасатели извлекли из снежной массы одного пострадавшего, в сознании, предварительно: вывих плеча. Поиски второго продолжаются. Общее количество сил и средств: 31 человек 8 единиц техники, 2 кинологических расчета, один вертолет, один дрон», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Ранее сообщалось, что в районе пика Молодежный близ Алматы сошла лавина, под которой, предположительно, остались два человека. На поиски вышли спасатели КСП «Туюксу», ДЧС Алматы, РОСО МЧС РК, ГУ «Казселезащита», службы спасения 109.