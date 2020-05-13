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    Одним кликом можно будет подать все документы - глава Минобразования РК

    13 Мая 2020, 17:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об изменениях в приеме документов в вузы и колледжи, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прием в колледжи и вузы также будет доступен в автоматизированном режиме уже в этом году. В прошлом году я обещал родителям, что такая работа будет завершена в 2020 году. Теперь не нужно будет ехать сдавать документы в бумажном виде, можно будет подать документы через сайты выбранного колледжа или вуза или портал «Электронного правительства», - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в Фейсбук .

    Министр отметил, что теперь не надо будет покупать скоросшиватели, конверты, приносить кучу бумажных справок, с раннего утра стоять в очередях приемных комиссий вузов и колледжей или ехать в другой населенный пункт.

    «Все это теперь становится проще и удобнее, одним кликом можно будет подать все документы. Мы пересматриваем и упрощаем бизнес-процессы, процедуры, максимально автоматизируя и делая их удобными для граждан», - добавил глава МОН.

    фото: nkprofit.nl

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Образование Вузы МОН
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