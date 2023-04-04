Одним из инструментов повышения доходов сельского населения станет проект «Ауыл аманаты»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации проекта «Ауыл - Ел бесігі» на 2023 год запланировано 290 проектов в 140 приграничных селах. Об этом сообщил и.о министра национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране всего 1 283 приграничных сел в 65 районах с населением 1,7 млн человек. В рамках реализации проекта «Ауыл - Ел бесігі» на 2023 год запланировано 290 проектов в 140 приграничных селах», - сказал Алибек Куантыров.

Министр добавил, что в новой Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы уделено большое внимание развитию приграничных территорий.

Так, в рамках Концепции предусмотрено строительство и ремонт социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение отечественными телеканалами цифрового эфирного теле- и радиовещания, возможность введения надбавки к заработной плате и других льгот жителям приграничных сельских округов трудодефицитных областей.

Кроме того, предусмотрено обустройство инфраструктуры пунктов пропусков.

«Одним из инструментов повышения доходов всего сельского населения, включая приграничные регионы, станет реализация проекта «Ауыл аманаты». Будут реализованы меры по проведению скрининга, определению специализации каждого сельского округа, микрокредитованию личных подсобных хозяйств, формированию сервисно-сбытовых кооперативов, обеспечению в рамках лизинга техникой и оборудованием. Министерством национальной экономики каждое поручение Главы государства будет содержательно и оперативно проработано», - заверил Алибек Куантыров.



