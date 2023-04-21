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    Одна из сторон боевых действий в Судане объявила о 72-часовом прекращении огня

    21 Апреля 2023, 16:25

    АММАН. КАЗИНФОРМ - Суданская военизированная группировка Силы оперативной поддержки (Rapid Support Forces, RSF) объявила о 72-часовом прекращении огня на фоне продолжающихся ожесточенных боевых действий в Хартуме, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

    В заявлении RSF сообщается, что они будут соблюдать 72-часовое прекращение огня, которое должно было вступить в силу в 6:00 по местному времени (07:00 по Астане) в пятницу в знак начала мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ораза айт).

    «Перемирие совпадает с благословенным праздником Ид аль-Фитр и направлено на открытие гуманитарных коридоров для эвакуации граждан и чтобы дать им возможность поздравить свои семьи», — говорится в заявлении.

    В свою очередь, суданская армия не сообщила, будет ли она соблюдать режим прекращения огня.

    Рано утром в пятницу Хартум подвергся сильному обстрелу, а RSF обвинили армию в организации «широкомасштабной атаки» на столицу.

    Днями ранее между армией под командованием генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана и RSF, которыми руководит генерал Мохамед Хамдан Дагало, произошла серия неудачных перемирий.

    Ряд мировых лидеров призвали воюющие стороны конфликта в Судане соблюдать режим прекращения огня на праздник Ид аль-Фитр (Ораза айт), который начался в пятницу. К этому же призвал Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, чтобы позволить гражданским лицам добраться до безопасного места.

    На данный момент в боях погибли не менее 350 человек.

    Тысячи мирных жителей бежали из Хартума , и большое количество людей также перебралось в Чад, спасаясь от боевых действий в западном регионе Дарфура.

    По данным агентства ООН по делам беженцев, подавляющее большинство тех, кто пересек границу с Чадом, составляли женщины и дети.

    Сообщается, что США направят крупные силы на свою военную базу в Джибути для помощи на случай возможной экстренной эвакуации из Судана американских граждан.

    Фото: El-Tayeb Siddig/Reuters

    Автор:

    Арсен Утешев

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