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    Одна из пород монгольских лошадей принята в генофонд ФАО ООН

    17 Января 2020, 12:00

    ЗАВХАН. МОНЦАМЭ-КАЗИНФОРМ - Ген породы лошадей Тэс включен в генофонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на национальное информационное агентство «Монцамэ».

    В конце прошлого года на заседании Совета при министре продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии было принято решение внести в Госреестр новую породу монгольских лошадей под названием «Тэс».

    Создатели в последние годы интенсивно проводят комплексные научно-исследовательские работы по изучению биологических особенностей лошади Тэс.

    Новая порода разводится на территории аймаков Увс, Завхан и Хувсгул вдоль реки Тэс и в настоящее время насчитывает 100 тыс. голов.

    Генетическая экспертиза является обязательным аспектом племенной деятельности в любом государстве. Поэтому создатели полученные сведения направили в международные генетические лаборатории для проведения сравнительного анализа генетического профиля породы лошадей Тэс.

    Ученые международных лабораторий подтвердили и установили уникальные маркеры, которые позволили выявить, что порода Тэс не родственна ни одной породе лошадей мира и является отдельной популяцией.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ООН Сельское хозяйство
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