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    ОДКБ завершила развертывание военного контингента в Казахстане

    10 Января 2022, 15:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ОДКБ завершила в полном объеме развертывание военного контингента в Казахстане. Об этом заявил Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уже вчера мы завершили развертывание нашего контингента в полном объеме. В течение четырех суток самолетами воздушно-космических сил Российской Федерации совершено более 108 самолето-рейсов», - сказал Станислав Зась, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Было отмечено, что контингенты коллективных миротворческих сил дислоцированы в городах Нур-Султан, Алматы и Алматинской области.

    «Командный пункт развернут на базе военного института сухопутных войск в городе Алматы. Материально-техническое оснащение воинских контингентов организовано направляющими государствами, а также на двусторонней и многосторонней основе. В соответствии с согласованным с казахстанской стороной планом операции – коллективные миротворческие силы приступили к выполнению задач по усилению и охране важных военных и государственных объектов для стабилизации обстановки», - добавил Станислав Зась.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ОДКБ
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