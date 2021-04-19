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    ОДКБ планирует усилить информационную работу о своей деятельности

    19 Апреля 2021, 21:05

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В ОДКБ согласован план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 19 апреля в ходе очередного заседания постоянного совета в режиме видеоконференции был рассмотрен и согласован план консультаций представителей государств – членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2021 года – первое полугодие 2022 года.

    Также был согласован проект решения Совета министров иностранных дел государств – членов ОДКБ, касающийся совместных мер дипломатических представительств стран-участниц по наращиванию информационной работы о деятельности Организации.

    Постсовет принял решение направить указанные документы в установленном порядке для рассмотрения на предстоящих заседаниях уставных органов ОДКБ.

    Также были рассмотрены ряд важных политических заявлений и документов, работа над которыми продолжится на последующих заседаниях Постоянного совета ОДКБ.

    Заседание прошло под председательством постоянного представителя Таджикистан Хасана Султонова с участием генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    ОДКБ
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