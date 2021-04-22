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    ОДКБ планирует представить национальные экспозиции на Международной выставке «Интерполитех»

    22 Апреля 2021, 15:17

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – 20-21 апреля в Москве прошло заседание Рабочей группы по вопросам военно-экономического сотрудничества при председателе Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, принципиальную поддержку получил проект замысла организации базового конгрессно-выставочного мероприятия ОДКБ – Международного форума обеспечения коллективной безопасности «Интерполитех».

    Организация такого мероприятия позволит объединить в формате ОДКБ одновременно на одной площадке целый комплекс программ: научно-деловую, выставочную, демонстрационную, конкурсную, культурно-художественную и спортивную.

    В рамках них могут быть организованы международные конференции, мероприятия координационных советов и рабочих групп ОДКБ, национальные экспозиции и индивидуальные стенды оборонных предприятий государств – членов ОДКБ и третьих стран.

    Также участники заседания обсудили ход реализации решений прошедшего в ноябре 2020 года XVIII заседания МКВЭС, а также рассмотрели ряд важных вопросов, которые в последующем войдут в проект повестки дня XIX заседании МКВЭС в сентябре в Беларуси.

    Согласован ряд проектов решений МКВЭС по дальнейшему развитию вопросов взаимной охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в формате ОДКБ, а также в области стандартизации вооружения и военной техники.

    Рассмотрен и в целом поддержан подготовленный Минобороны России (заказчик-координатор) проект технико-экономического обоснования совместной НИОКР по разработке комплекса средств автоматизации в сфере каталогизации продукции военного назначения.

    Справка. Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» проводится ежегодно на площадке главной выставочной площадке РФ - ВДНХ. В 2021 году мероприятие состоится в октябре. Тематические разделы выставки включают: выставку полицейской и военной техники; военно-технический салон; специализированную выставку технических средств охраны и обеспечения безопасности границы «Граница»; специализированную экспозицию «Системы охраны, безопасности и противопожарной защиты».

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Внешняя политика Казахстана ОДКБ Безопасность
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