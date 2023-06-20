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    ОДКБ планирует изменить порядок реагирования на кризисные ситуации — Имангали Тасмагамбетов

    20 Июня 2023, 21:35

    МИНСК. КАЗИНФОРМ — В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подготовили обновленный пакет документов. В нем предполагается внесение изменений в положение о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации и принятия решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пожалуй, важнейше из предлагаемых изменений сводится к сокращению до минимума сроков разработки рассмотрения принятий и имплементации соответствующих решений Совета, в том числе в отношении оказания помощи государству-члену ОДКБ. Причем предложение по сокращению сроков касается как действий генерального секретаря, уставных и постоянно действующих рабочих органов ОДКБ, так и механизма принятия решений на национальном уровне, нацеленных на реализацию решения Совета коллективной безопасности ОДКБ по оказанию помощи», - сказал генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в ходе расширенного заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Минске.

    Другой важной инициативой, как отметил Имангали Тасмагамбетов, является введение понятия экстренного применения силы и средств, передачи ряда функций от Совета коллективной безопасности к Совету министров обороны и комитету секретаря и Совета безопасности ОДКБ.

    Уточнены задачи и функции советов ОДКБ при рассмотрении и принятии ими решений. Регламентируется порядок информирования генерального секретаря организации и его действий после получения соответствующей информации. Вводится понятие мониторигновой миссии ОДКБ, предполагается участие в ней как представителей государств-членов, так и постоянно действующих рабочих органов организации. Определяется, что информационное обеспечение предпринимаемых мер осуществляется объединенным пресс-центром ОДКБ.

    По данным генсека ОДКБ, ряд подготовленных предложений успешно прошел апробацию. Документы направлены на рассмотрение в государства-члены ОДКБ.

    Ранее сообщалось, что главы МИД приняли политические заявления по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и по положению дел в Афганистане.

    Автор:

    Анеля Касымова

    МИД РК ОДКБ Беларусь
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