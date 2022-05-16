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    ОДКБ необходимо уделять больше внимания обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии

    16 Мая 2022, 17:49

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейной Сессии Совета коллективной безопасности глав государств – участников ОДКБ, приуроченной к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Особое внимание в выступлении Главы государства было уделено вопросам противодействия международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции, в том числе, в контексте развития ситуации в Афганистане.

    «Мы придаем большое значение развитию ситуации в Афганистане. Нестабильная обстановка в этой стране, а также большое число вооруженных группировок на территории Афганистана по прежнему угрожают безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По его словам, в ближнесрочной перспективе безусловным приоритетом является развитие миротворческого потенциала организации.

    «Работа в этом направлении активно ведется. Созданы и ежегодно совершенствуются миротворческие силы ОДКБ, прорабатывается план их оснащения современным вооружением, техникой и специальными средствами», - заключил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Центральная Азия ОДКБ Президент Казахстана Россия
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