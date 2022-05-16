ОДКБ необходимо уделять больше внимания обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейной Сессии Совета коллективной безопасности глав государств – участников ОДКБ, приуроченной к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Особое внимание в выступлении Главы государства было уделено вопросам противодействия международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции, в том числе, в контексте развития ситуации в Афганистане.

«Мы придаем большое значение развитию ситуации в Афганистане. Нестабильная обстановка в этой стране, а также большое число вооруженных группировок на территории Афганистана по прежнему угрожают безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в ближнесрочной перспективе безусловным приоритетом является развитие миротворческого потенциала организации.

«Работа в этом направлении активно ведется. Созданы и ежегодно совершенствуются миротворческие силы ОДКБ, прорабатывается план их оснащения современным вооружением, техникой и специальными средствами», - заключил Глава государства.



