Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    ОДКБ направит миротворцев в Казахстан - Никол Пашинян

    6 Января 2022, 03:42

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан. Об этом сообщил председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, Премьер-Министр Армении Никол Пашинян, передает МИА «Казинформ».

    «В связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

    Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обратился к главам государств ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. Он назвал силы, которые совершили атаку на Казахстан, настоящими террористами.

    Президент заявил, что данные террористические банды являются по сути дела международными, прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение на Казахстан нужно рассматривать как акт агрессии.

    «На самом деле это уже не угроза – это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как Главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии, безопасности и спокойствии наших граждан. Поэтому обращение к партнерам по ОДКБ считаю абсолютно уместным, своевременным. Полагаю, что народ Казахстана поддержит это решение», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета Безопасности РК.

    Автор:

    ОДКБ ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
    Совместимость средств радиоэлектронной борьбы стран ОДКБ обсудили в Минске
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду