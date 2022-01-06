ОДКБ направит миротворцев в Казахстан - Никол Пашинян

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан. Об этом сообщил председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, Премьер-Министр Армении Никол Пашинян, передает МИА «Казинформ».

«В связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обратился к главам государств ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. Он назвал силы, которые совершили атаку на Казахстан, настоящими террористами.

Президент заявил, что данные террористические банды являются по сути дела международными, прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение на Казахстан нужно рассматривать как акт агрессии.

«На самом деле это уже не угроза – это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как Главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии, безопасности и спокойствии наших граждан. Поэтому обращение к партнерам по ОДКБ считаю абсолютно уместным, своевременным. Полагаю, что народ Казахстана поддержит это решение», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета Безопасности РК.